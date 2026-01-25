За минувшие сутки на Дону пожарные потушили 10 пожаров и спасли четырех людей

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

За минувшие сутки донские пожарные потушили 10 пожаров и спасли четырех людей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.Для реагирования на различные инциденты в регионе были задействованы значительные силы: 140 специалистов и 35 единиц техники.Стоит отметить, что в ночь на 25 января в Таганроге пожарные справились с крупным возгоранием в гаражном комплексе.Пожар, охвативший территорию в 250 квадратных метров, был полностью потушен почти через пять часов напряженной работы. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.