В Ростовской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за метели и гололедицы

В Ростовской области объявлен желтый уровень метеорологической опасности, сообщает Гидрометцентр. Этот уровень предупреждает о вероятности возникновения неблагоприятных погодных явлений. В указанный период существует риск сильных осадков, грозовых разрядов, штормового ветра, аномальной жары или холода и прочих погодных явлений.

По информации метеорологов, в некоторых районах области ожидаются метели, гололед и образование снежных накатов на дорогах.

Обильные снегопады в регионе продолжатся до 9 утра 26 января, а гололедица и снежные заносы на дорогах сохранятся до 18 часов 27 января.

Автомобилистам рекомендуется проявлять повышенную осторожность за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и придерживаться установленного скоростного режима. Пешеходам советуют не использовать наушники при переходе проезжей части и пользоваться только пешеходными переходами.
