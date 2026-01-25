В Ростовской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за метели и гололедицы

Фото: Дондей

В Ростовской области объявлен желтый уровень метеорологической опасности, сообщает Гидрометцентр. Этот уровень предупреждает о вероятности возникновения неблагоприятных погодных явлений. В указанный период существует риск сильных осадков, грозовых разрядов, штормового ветра, аномальной жары или холода и прочих погодных явлений.По информации метеорологов, в некоторых районах области ожидаются метели, гололед и образование снежных накатов на дорогах.Обильные снегопады в регионе продолжатся до 9 утра 26 января, а гололедица и снежные заносы на дорогах сохранятся до 18 часов 27 января.Автомобилистам рекомендуется проявлять повышенную осторожность за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и придерживаться установленного скоростного режима. Пешеходам советуют не использовать наушники при переходе проезжей части и пользоваться только пешеходными переходами.