Жители Таганрога помогли вызволить пожарную машину из снежного плена

Фото: соцсети

Ночной пожар в гаражах на Мариупольском шоссе в Таганроге выявил не только угрозу огня, но и проблему нерасчищенных дорог. Прибывшие на вызов пожарные столкнулись с тем, что их машина не смогла проехать к месту возгорания из-за глубокого снега.Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях 25 января. На помощь пожарным пришли бдительные и отзывчивые жители Таганрога, ставшие свидетелями происшествия. Не теряя времени, они включились в работу и вместе с сотрудниками МЧС вытолкали пожарную машину из сугроба, обеспечив доступ к горящим гаражам.Пожар на Мариупольском шоссе удалось потушить к утру. По предварительным данным, огонь уничтожил как минимум два гаража и автомобиль, находившийся внутри. Причины возгорания выясняются.