Ростовчанам пересчитают оплату за отопление в январе 2026 года

- Всем жителям (потребителям услуг РТС) произведут перерасчёт по статье «отопление» за некачественно предоставленную коммунальную услугу. За те дни, когда температура в квартирах была ниже норматива, платить не придется, - подчеркнул глава региона.

Фото: ДонДей

В Ростове-на-Дону будет произведен пересмотр счетов за отопление для жителей четырех районов города. Об этом проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.С начала года граждане, живущие в ряде районов донской столицы, выражают недовольство низкой температурой в их жилищах. В основном проблемы с отоплением замечают ростовчане в Советском, Железнодорожном, Кировском и Ленинском районах.Ухудшение характеристик теплоносителя связано с внезапным снижением температуры окружающей среды. Причина кроется в техническом оснащении, требующем как профилактического, так и капитального обновления.