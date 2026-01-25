Ростовчанам пересчитают оплату за отопление в январе 2026 года
В Ростове-на-Дону будет произведен пересмотр счетов за отопление для жителей четырех районов города. Об этом проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
С начала года граждане, живущие в ряде районов донской столицы, выражают недовольство низкой температурой в их жилищах. В основном проблемы с отоплением замечают ростовчане в Советском, Железнодорожном, Кировском и Ленинском районах.
Ухудшение характеристик теплоносителя связано с внезапным снижением температуры окружающей среды. Причина кроется в техническом оснащении, требующем как профилактического, так и капитального обновления.