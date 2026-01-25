Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Студенты ростовских вузов и колледжей тратят около 35 тысяч рублей в месяц

Студенты ростовских вузов и колледжей тратят около 35 тысяч рублей в месяц

Ростов-на-Дону отмечает День студента 25 января 2026 года – праздник юности, энергии и тяги к знаниям. В преддверии торжества аналитики популярной онлайн-площадки "Авито" решили изучить финансовое положение ростовских учащихся вузов и выяснить, сколько стоит жизнь студента в этом городе.

Выяснилось, что среднестатистический студент в Ростове тратит примерно 35 000 рублей в месяц. На что уходят эти средства и как молодежь справляется с ограниченным бюджетом?

Исследование показало, что основная часть расходов приходится на базовые потребности:

- Питание: на продукты питания приходится 43% трат, что объясняется быстрым ритмом жизни и учебной нагрузкой.

- Транспорт: 32% уходит на поездки в университет и обратно, а также по городу.

- Учебные материалы: 32% расходуется на книги, канцелярские товары и другие необходимые для учебы вещи.

- Жилье: 30% бюджета занимает аренда жилья и оплата коммунальных услуг.

Оставшиеся средства уходят на технику и программное обеспечение для учебы (16%), посещение кафе и ресторанов (13%), одежду и обувь (11%).

По данным опроса, почти половина студентов (46%) тратят до 30 000 рублей в месяц, 40% – от 30 до 60 тысяч рублей, и только 14% могут позволить себе расходы свыше 60 тысяч рублей.

Чтобы свести концы с концами, ростовские студенты проявляют изобретательность в вопросах экономии.

- Отказ от кофе навынос: 32% опрошенных предпочитают готовить напитки дома.

- Пешие прогулки: 27% экономят на транспорте, выбирая ходьбу или общественный транспорт.

- Меньше развлечений: 22% сокращают расходы на развлечения, отдавая предпочтение бесплатным мероприятиям.

- Домашняя еда: 22% стараются питаться дома, чтобы избежать переплат в кафе.

- Спорт дома: 21% тренируются дома или на улице вместо платных спортзалов.

Студенты активно ищут скидки и кэшбэки (43%), используют студенческие льготы (37%), сравнивают цены (32%) и ждут распродаж (31%). 25% покупают б/у товары в интернете.

Опрос показал, что большинство ростовских студентов (60%) готовятся к экзаменам заранее. 12% начинают учить за несколько дней, а 14% – в ночь перед экзаменом. 14% надеются на удачу.

Многие верят в приметы: 38% просят держать за них кулачки, 30% не стригутся, 30% кричат "Халява, приди!", 24% встают на учебники, а 22% кладут монетку под пятку.

В День студента пожелаем всем успехов в учебе и незабываемых студенческих лет! А вопросы экономии пусть будут лишь временными трудностями.
Фото: нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.