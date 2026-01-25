Студенты ростовских вузов и колледжей тратят около 35 тысяч рублей в месяц
Ростов-на-Дону отмечает День студента 25 января 2026 года – праздник юности, энергии и тяги к знаниям. В преддверии торжества аналитики популярной онлайн-площадки "Авито" решили изучить финансовое положение ростовских учащихся вузов и выяснить, сколько стоит жизнь студента в этом городе.
Выяснилось, что среднестатистический студент в Ростове тратит примерно 35 000 рублей в месяц. На что уходят эти средства и как молодежь справляется с ограниченным бюджетом?
Исследование показало, что основная часть расходов приходится на базовые потребности:
- Питание: на продукты питания приходится 43% трат, что объясняется быстрым ритмом жизни и учебной нагрузкой.
- Транспорт: 32% уходит на поездки в университет и обратно, а также по городу.
- Учебные материалы: 32% расходуется на книги, канцелярские товары и другие необходимые для учебы вещи.
- Жилье: 30% бюджета занимает аренда жилья и оплата коммунальных услуг.
Оставшиеся средства уходят на технику и программное обеспечение для учебы (16%), посещение кафе и ресторанов (13%), одежду и обувь (11%).
По данным опроса, почти половина студентов (46%) тратят до 30 000 рублей в месяц, 40% – от 30 до 60 тысяч рублей, и только 14% могут позволить себе расходы свыше 60 тысяч рублей.
Чтобы свести концы с концами, ростовские студенты проявляют изобретательность в вопросах экономии.
- Отказ от кофе навынос: 32% опрошенных предпочитают готовить напитки дома.
- Пешие прогулки: 27% экономят на транспорте, выбирая ходьбу или общественный транспорт.
- Меньше развлечений: 22% сокращают расходы на развлечения, отдавая предпочтение бесплатным мероприятиям.
- Домашняя еда: 22% стараются питаться дома, чтобы избежать переплат в кафе.
- Спорт дома: 21% тренируются дома или на улице вместо платных спортзалов.
Студенты активно ищут скидки и кэшбэки (43%), используют студенческие льготы (37%), сравнивают цены (32%) и ждут распродаж (31%). 25% покупают б/у товары в интернете.
Опрос показал, что большинство ростовских студентов (60%) готовятся к экзаменам заранее. 12% начинают учить за несколько дней, а 14% – в ночь перед экзаменом. 14% надеются на удачу.
Многие верят в приметы: 38% просят держать за них кулачки, 30% не стригутся, 30% кричат "Халява, приди!", 24% встают на учебники, а 22% кладут монетку под пятку.
В День студента пожелаем всем успехов в учебе и незабываемых студенческих лет! А вопросы экономии пусть будут лишь временными трудностями.