ЗАГС Ростовской области показал список редких имен в марте

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ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области. Актуальные данные за февраль появились на сайте ведомства 31 марта.Одним из самых редких женских имен стало Алексия. Оно произошло от слова «аликся» — «защитница». Имя ассоциируется с силой и верностью.Также в регионе появились девочки с именами Стела, Алиана, Динара и Сафелия.Среди мужских имен редким стало Эйюп, имеющее арабские корни. Оно связанное с пророком Иовом. В Библии и Коране Иов — человек, прошедший через множество испытаний, но сохранивший веру.Кроме того, были зарегистрированы мальчики с именами Якуб, Эмейн, Халим, Соломон и Самвел.Наиболее популярными именами в третий раз подряд стали София (154) и Михаил (181). Девочек также называли Мария (130), Ева (118), Варвара (118) и Анна (125). Среди мальчиков чаще всего встречались Александр (163), Артем (151), Иван (130) и Марк (119).