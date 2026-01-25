Ростовчанам рассказали, как правильно выбрать зимнюю обувь и не навредить здоровью

Фото: Нейросеть

Зима – время повышенного внимания к выбору обуви. Неправильно подобранная обувь может привести к переохлаждению, травмам и заболеваниям стоп. Донской врач Дарья Мелешко рассказала, на что ростовчанам следует обратить внимание при выборе зимних ботинок и от каких моделей лучше отказаться.Многие горожане, по словам доктора, игнорируют сезонность и продолжают носить легкую обувь в холодное время года. Это чревато переохлаждением. "Зимнюю обувь на толстой амортизирующей подошве с протектором необходимо надевать, когда температура стабильно держится на уровне +3…+5 градусов", – советует Дарья Мелешко.Врач рекомендует отдавать предпочтение обуви из натуральных материалов с натуральным утеплителем. Обувь из кожи прочная, хорошо "дышит" и сохраняет тепло.- Кроссовки – не самый лучший вариант для зимы, даже если они утепленные, – предупреждает медик. – У них тонкая подошва, слабая теплоизоляция и недостаточная защита от влаги.Дарья Мелешко также отмечает, что не стоит долго находиться в помещении в зимней обуви. Из-за этого нарушается терморегуляция, повышается потоотделение, что может привести к заболеваниям кожи и ногтей стоп.Главное правило при выборе зимней обуви – обеспечить ногам тепло, сухость и комфорт. Это поможет избежать неприятных последствий зимней погоды и сохранить здоровье.