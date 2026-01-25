Новости
Автомобилистов Ростовской области предупредили о метели и гололеде на дорогах

Автомобилистам Ростовской области следует быть особенно осторожными на дорогах в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, непогода в регионе сохранится до вечера 27 января. Ожидаются метель, гололедица и снежные заносы, что значительно осложнит условия движения.

В связи с неблагоприятными погодными условиями "Автодор" призывает водителей к повышенной бдительности и строгому соблюдению правил дорожного движения. Особое внимание следует уделить соблюдению дистанции и выбору безопасного скоростного режима.

Напомним, что на федеральных и региональных трассах Ростовской области ранее уже были развернуты пункты обогрева для водителей, попавших в сложную ситуацию из-за непогоды.
Фото: Дондей
