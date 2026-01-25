ЦБ рассказал, что выросло в цене в Ростовской области в 2025 году

Фото: нейросеть

В Ростовской области в 2025 году резко подорожали огурцы и лекарства. Эти данные опубликовало региональное отделение Банка России на своем сайте.В последний год наблюдался резкий рост стоимости огурцов, сладкого перца, картофеля и лука. Однако по итогам всего года овощная продукция, напротив, стала доступнее на 14,67%.В то же время масло сливочное за год прибавило в цене 1,78%. Существенно возросла стоимость кофе и кондитерских изделий – на 12,23% в годовом исчислении. Эксперты связывают эту динамику с подорожанием сырья (в частности, муки и масла) и увеличением транспортных издержек.В противоположность этому сахар дешевел на протяжении трех месяцев подряд из-за увеличения его предложения в магазинах. В целом за год снижение цены на сахар составило 8,85%.На рынке непродовольственных товаров в декабре отметился рост цен на новые и бывшие в употреблении автомобили. Причиной этого называют увеличение утилизационного сбора, вступившее в силу с 1 декабря. За год легковые автомобили в среднем стали дешевле на 3,14%.Однако стоимость медикаментов за 12 месяцев выросла на 7,65%. Это объясняют увеличением затрат производителей на сырье и упаковочные материалы.