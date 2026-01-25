Новости
В Ростовской области объявлен красный уровень опасности по беспилотникам

Вечером 25 января в Ростовской области был объявлен красный уровень опасности по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщили мониторинговые каналы, распространившие сначала объявление о желтом уровне опасности, а затем срочно повысившие его до красного.

По предварительным данным, в зоне риска находятся города Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.

Красный уровень опасности свидетельствует о наличии прямой угрозы для наземной инфраструктуры и населения. В связи с этим жителям рекомендуется оставаться дома и укрыться в комнатах без окон. Также настоятельно не рекомендуется использовать лифты.
