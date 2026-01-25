Новости
Двух подростков и молодого парня будут судить за поджог электровоза в Ростове

В Ростове-на-Дону предстоит судебное разбирательство в отношении троих юных граждан, обвиняемых в умышленном поджоге локомотива. Информацию об этом предоставили в Южной транспортной прокуратуре.

Данный инцидент произошел на территории станции Ростов-Товарный. В середине декабря 2024 года компания, состоящая из двух юношей и девушки, совершила поджог электровоза. Установлено, что незадолго до инцидента молодые люди получили через мессенджер привлекательное предложение о заработке – 150 тысяч рублей за выполнение определенной работы. Не придав значения возможным последствиям, подростки дали согласие.

В настоящее время двое юношей содержатся под стражей в следственном изоляторе, а девушке определена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Южной транспортной прокуратурой переданы в Южный окружной военный суд материалы уголовного дела по ряду статей, включая: "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший за собой существенный ущерб имуществу"; "Причастность несовершеннолетнего к совершению особо тяжкого преступления"; "Оказание помощи в террористической деятельности и отмывание денежных средств, полученных преступным путем".

Совершеннолетний юноша будет привлечен к ответственности и по последней статье. Следствием установлено, что за содеянное молодой человек получил денежное вознаграждение в криптовалюте, которое впоследствии конвертировал в рубли и перечислил на банковский счет.
Фото: Западное МСУТ СК России
