Двух подростков и молодого парня будут судить за поджог электровоза в Ростове

Фото: Западное МСУТ СК России

В Ростове-на-Дону предстоит судебное разбирательство в отношении троих юных граждан, обвиняемых в умышленном поджоге локомотива. Информацию об этом предоставили в Южной транспортной прокуратуре.Данный инцидент произошел на территории станции Ростов-Товарный. В середине декабря 2024 года компания, состоящая из двух юношей и девушки, совершила поджог электровоза. Установлено, что незадолго до инцидента молодые люди получили через мессенджер привлекательное предложение о заработке – 150 тысяч рублей за выполнение определенной работы. Не придав значения возможным последствиям, подростки дали согласие.В настоящее время двое юношей содержатся под стражей в следственном изоляторе, а девушке определена мера пресечения в виде домашнего ареста.Южной транспортной прокуратурой переданы в Южный окружной военный суд материалы уголовного дела по ряду статей, включая:Совершеннолетний юноша будет привлечен к ответственности и по последней статье. Следствием установлено, что за содеянное молодой человек получил денежное вознаграждение в криптовалюте, которое впоследствии конвертировал в рубли и перечислил на банковский счет.