Заблудившейся на курорте в лесу жительнице Ростовской области пришлось вызывать МЧС

Жительница Ростовской области с друзьями заблудилась в лесу во время отдыха в Краснодарском крае. ЧП случилось в ночь на 21 сентября в горно-лесной местности села Алексеевского.Женщина, приехавшая из донского региона, отдыхала с подругой и другом из Сочи. Они приехали в дачный домик и решили прогуляться до ближайших водопадов. В итоге женщины оказались на крутом скальном участке. Выбраться оттуда им не удавалось. Пришлось звать на помощь спасателей.Пока женщины ждали подмогу, их друг добрался до вершины горы и развел костер, привлекая внимание спасателей.Сотрудники Лазаревского подразделения ЮРПСО нашли попавших в беду туристов. Они помогли женщинам спуститься со скал и вывели заплутавших друзей из леса.К счастью, медицинская помощь никому из них не потребовалась.