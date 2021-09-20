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Заблудившейся на курорте в лесу жительнице Ростовской области пришлось вызывать МЧС

Заблудившейся на курорте в лесу жительнице Ростовской области пришлось вызывать МЧС
Жительница Ростовской области с друзьями заблудилась в лесу во время отдыха в Краснодарском крае. ЧП случилось в ночь на 21 сентября в горно-лесной местности села Алексеевского.

Женщина, приехавшая из донского региона, отдыхала с подругой и другом из Сочи. Они приехали в дачный домик и решили прогуляться до ближайших водопадов. В итоге женщины оказались на крутом скальном участке. Выбраться оттуда им не удавалось. Пришлось звать на помощь спасателей.

Пока женщины ждали подмогу, их друг добрался до вершины горы и развел костер, привлекая внимание спасателей.

Сотрудники Лазаревского подразделения ЮРПСО нашли попавших в беду туристов. Они помогли женщинам спуститься со скал и вывели заплутавших друзей из леса.

К счастью, медицинская помощь никому из них не потребовалась.
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