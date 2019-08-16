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Пенсионерка из Ростова пострадала во время экскурсии на водопады в Сочи

Пенсионерка из Ростова пострадала во время экскурсии на водопады в Сочи
Пенсионерка из Ростова-на-Дону пострадала во время экскурсии на водопады в Сочи. Инцидент произошел 18 августа около 13 часов в поселке Красная Поляна. Информацию об этом передает Южный поисково-спасательный отряд МЧС.

По данным отряда, 68-летняя жительница донской столицы поехала на экскурсию с группой. В тот день она и другие туристы наблюдали водопад «Пасть дракона». В какой-то момент женщина поскользнулась, упала и сильно ударилась рукой. Ей потребовалась медицинская помощь.

К сожалению, в горно-лесной местности машина «скорой помощи» не смогла подъехать к пенсионерке. Тогда за ней отправились спасатели. Они передали ростовчанку врачам.

– Пострадавшую сопроводили до кареты «скорой помощи». Медики диагностировали у нее сильный ушиб руки, – прокомментировали в ЮРПСО.

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