В Ростовской области COVID-19 забрал жизни ещё 18 человек

В Ростовской области жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 18 жителей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 11 ноября.За минувшие сутки с подтверждённым ковидным диагнозом скончались семь женщин в возрасте 61, 70, 74, 80, 84, 85 и 88 лет. Также от смертельного вируса умерли 11 мужчин от 39 до 88 лет. У всех пациентов зарегистрировали хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.За всё время пандемии на Дону COVID-19 унёс жизни 994 человек.Напомним, 10 ноября в Ростовской области выявили рекордное число умерших от коронавируса - 19 человек.В настоящее время в России зарегистрировано 31 593 летальных случая от новой инфекции. Из них 432 пришлось на последние сутки. Количество заражённых с каждым днём становится всё больше. На сегодняшний день в Ростовской области у 308 жителей ковидные тесты показали положительные результаты. Всего на Дону зарегистрировали 34 042 заражённых коронавирусом.