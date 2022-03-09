За сутки в Ростовскую область приехали более восьми тысяч жителей Донбасса

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовскую область за сутки приехали более восьми тысяч жителей Донбасса. Об этом 11 марта рассказали в ПУ ФСБ России по донскому региону.В пунктах временного размещения находятся несколько тысяч граждан, из которых почти половина - дети. Все беженцы обеспечены всем необходимым, а дети определены в школы. Также с начала эвакуации выплаты в размере десяти тысяч рублей получили более 10 тысяч человек.Несмотря на завершение централизованной эвакуации, жители республик ДНР и ЛНР продолжают покидать свои дома и приезжать в Россию. Одни остаются в Ростовской области у родственников, вторые размещаются в ПВРах, третьи едут в другие регионы.