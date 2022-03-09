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За сутки в Ростовскую область приехали более восьми тысяч жителей Донбасса

За сутки в Ростовскую область приехали более восьми тысяч жителей Донбасса
В Ростовскую область за сутки приехали более восьми тысяч жителей Донбасса. Об этом 11 марта рассказали в ПУ ФСБ России по донскому региону.

В пунктах временного размещения находятся несколько тысяч граждан, из которых почти половина - дети. Все беженцы обеспечены всем необходимым, а дети определены в школы. Также с начала эвакуации выплаты в размере десяти тысяч рублей получили более 10 тысяч человек.

Несмотря на завершение централизованной эвакуации, жители республик ДНР и ЛНР продолжают покидать свои дома и приезжать в Россию. Одни остаются в Ростовской области у родственников, вторые размещаются в ПВРах, третьи едут в другие регионы.
Фото: правительство Ростовской области.
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