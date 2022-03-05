В Ростовскую область за сутки из Донбасса приехали более шести тысяч беженцев

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Более шести тысяч беженцев приехали из ЛДНР в Ростовскую область. Об этом сообщили в ПУ ФСБ России по региону.Беженцев разместили в пунктах временного размещения, некоторые находятся у родственников, третьи поехали искать пристанище в другие регионы. Тем, кто остался в ПВРах, предоставили жилье, товары первой необходимости, детей определили в школы. Практически все приезжие получили по 10 тысяч рублей в качестве пособия.Всего на территорию России с ЛДНР приехали около 200 тысяч беженцев. Несмотря на то, что централизованная эвакуация в РФ закончилась, люди продолжают покидать дома.