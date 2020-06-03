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За сутки в Ростовской области правоохранители составили более 500 протоколов о нарушении самоизоляции

За сутки в Ростовской области правоохранители составили более 500 протоколов о нарушении самоизоляции
В донском регионе правоохранители составили за сутки более 500 административных протоколов о нарушении режима обязательной самоизоляции. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Так, за весь период пандемии полицейские выявили 19 450 человек, не соблюдающих ограничительные меры. Только за последние сутки, по информации на 5 июня, к их числу прибавилось еще 548 протоколов в отношении граждан, разгуливающих по улице без крайней необходимости.

Стоит отметить, что нарушителя самоизоляции могут привлечь к ответственности по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». За это дончанину грозит штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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