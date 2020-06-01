В Ростовской области за сутки правоохранители составили более 600 протоколов о нарушении самоизоляции

Более 600 протоколов о нарушении режима самоизоляции за последние сутки составили полицейские в Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 3 июня, всего на Дону выявлено 18 643 гражданина, не соблюдавших ограничительные меры. За последние сутки к их числу присоединились еще 639 человек.За нарушение режима обязательной самоизоляции дончан могут привлечь к административной ответственности по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». В таком случае им придется заплатить штраф на сумму от одной до 30 тысяч рублей.