Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За сутки в Ростовской области от коронавируса скончались ещё восемь человек

За сутки в Ростовской области от коронавируса скончались ещё восемь человек

В Ростовской области в течение суток с 24 по 25 июня от коронавируса скончались ещё восемь человек. Об этом рассказали на сайте донского правительства.

Все жители Дона, у которых перебороть опасную болезнь не получилось, были пенсионного возраста. Из них три женщины от 59 до 84 лет и пять мужчин от 67 до 83 лет. Как утверждают специалисты, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы

Продолжают бороться за жизнь в домашних условиях больше 2 тысяч человек. Под надзором врачей находятся 1 276 дончан. Из них 140 больных подключены к ИВЛ, девять не могут дышать самостоятельно.

Всего за весь период пандемии в Ростове опасную болезнь подхватили 98 244 человека. Смогли справиться с вирусом 89 840 дончан. Скончались с момента появления инфекции уже 4 644 инфицированных.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.