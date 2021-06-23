За сутки в Ростовской области от коронавируса скончались ещё восемь человек

В Ростовской области в течение суток с 24 по 25 июня от коронавируса скончались ещё восемь человек. Об этом рассказали на сайте донского правительства.Все жители Дона, у которых перебороть опасную болезнь не получилось, были пенсионного возраста. Из них три женщины от 59 до 84 лет и пять мужчин от 67 до 83 лет. Как утверждают специалисты, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системыПродолжают бороться за жизнь в домашних условиях больше 2 тысяч человек. Под надзором врачей находятся 1 276 дончан. Из них 140 больных подключены к ИВЛ, девять не могут дышать самостоятельно.Всего за весь период пандемии в Ростове опасную болезнь подхватили 98 244 человека. Смогли справиться с вирусом 89 840 дончан. Скончались с момента появления инфекции уже 4 644 инфицированных.