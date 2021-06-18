В Ростовской области от коронавируса скончались шесть человек

В Ростовской области от коронавируса скончались ещё шесть человек. Об этом рассказали на сайте правительства 22 июня.За сутки с 21 по 22 июня от опасной инфекции скончались пять женщин от 34 до 79 лет, а также 77-летний мужчина. Всего за весь период пандемии COVID-19 не смогли побороть 4 619 человек. Специалисты отмечают, что все дончане страдали от хронических сердечно-сосудистых заболеваний.В стационарах на сегодняшний день находятся 1 147 больных коронавирусом. Из них 12% подключены к ИВЛ. Помогают дышать с помощью смесей и маски 131 жителю Дона, девять больных дышать самостоятельно не могут, воздух поступает в их лёгкие с помощью специальной трубки.На сегодняшний момент в Ростовской области выявили 175 инфицированных. Всего за период пандемии заболели 97 696 дончан. Их них смогли побороть опасную болезнь 89 534 человека.