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В Ростовской области от коронавируса скончались ещё три человека

В Ростовской области от коронавируса скончались ещё три человека

В Ростовской области от коронавируса скончались ещё три человека. Об этом рассказали на сайте правительства 21 июня.

Опасная инфекция продолжает терроризировать донской регион. Сегодня скончавшихся от вируса - трое. Это мужчины 44 и 83 лет, а также 83-летняя женщина. Известно, что все жертвы страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Больше тысячи человек продолжают бороться с COVID-19 в стационарах. К ИВЛ подключены 140 пациентов, 12 из них находятся в тяжёлом состоянии. Эти инфицированные могут дышать только через специальную трубку.

Всего за весь период пандемии коронавирусом заболели уже больше 97 тысяч жителей Дона. Из них 89 393 человека смогли побороть инфекцию. И, к сожалению, 4 613 пациентов не справились с ней.

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