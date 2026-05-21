Руководство парка Революции поделилось планами по обновлению зеленых насаждений

— В юбилейном году мы планируем сделать для них почетное оформление — поставим ограждения, разместим памятные таблички. Зеленые «ветераны» заслужили особое уважение и заботу. Ведь они столько всего пережили. Радовали тенью и прохладой целые поколения горожан. Наверняка у многих ростовчан есть среди них свои любимцы, связанные с приятными воспоминаниями, пережившими годы.

— То есть взамен десяти ликвидированных деревьев нужно посадить тринадцать. Но мы сажаем значительно больше. Только за последние несколько лет в парке появилось 500 новых деревьев. Запас, как говорится, карман не тянет. Нужно учитывать, что в Ростове жаркий сухой климат, некоторые саженцы могут и не прижиться.

— Наши сотрудники постоянно присматривают за подросшими деревьями— регулярный полив, подкормка удобрениями, обрезка по мере необходимости.

— Нам периодически приходится избавляться от старых и больных деревьев. Причина не только в необходимости обновления, но и в том, чтобы обеспечить безопасность посетителей парка. Ведь отжившее свой век дерево, пораженное гниением, может в любой момент упасть. Причем не только зимой, в снегопад или оледенение, когда опасность представляется очевидной, но и летом, при простом порыве ветра. А это сотни килограммов веса, создающие угрозу для жизни и здоровья людей.

— Мы постоянно мониторим состояние деревьев. Ежегодно вместе с администрацией Пролетарского района и комитетом по защите окружающей среды выявляем аварийные и больные растения, засохшие ветви, требующие обрезки, разрабатываем меры по оздоровлению парковых насаждений. Перед принятием решения о сносе того или иного дерева мы в обязательном порядке получаем разрешение соответствующих ведомств.



— Прежде всего требуется удалять поврежденные, больные, сухие, надломленные и обвисшие вниз ветви деревьев. Также устраняется переплетение ветвей, удаляются поросль и конкурентные побеги. Конечная цель — поддержать здоровье растения, предотвратить распространение инфекций и вредителей. А чтобы дереву было комфортно, улучшить освещенность и вентиляцию кроны. Ну и, конечно же, санобработка нацелена на снижение риска аварий.



— Мы привыкли, что любая вырубка не обходится без критики с их стороны, несмотря на объективную оценку состояния деревьев и необходимость проведения работ согласно требованиям безопасности. Со своей стороны мы прекрасно понимаем переживания активистов. Вот только что стояло раскидистое старое дерево, и вдруг на его месте появился слабый саженец, ушла такая необходимая ростовчанам тень… Но природа и время диктуют свои требования. И старшее поколение неизбежно уступает место молодняку. Мы всегда рады видеть неравнодушных ростовчан у нас в парке и готовы рассказать им о текущих и предстоящих парковых работах. А если кто-то хочет помочь — добро пожаловать. Место для посадки саженцев найдем, консультантами-дендрологами обеспечим.



Фото: парк Революции

В этом году парк Революции отмечает юбилей — сто лет, он был основан в далеком 1926 году. О деревьях-ровесниках парка и тех, которые необходимо время о времени обновлять, рассказал директор парка Дмитрий Никонов в беседе с информационным изданием Панорама.На территории рекреационной зоны растет около трех тысяч деревьев. Семь из них были посажены в год рождения парка. Это дубы, хорошо выдерживающие время. В честь 100-летия деревья выделят, как культурный объект.Пока одни деревья стоят веками, другие успевают закончить цикл жизни быстрее. На их место необходимо вовремя высадить новые растения, чтобы сохранять зеленую зону. В парке Революции работают по «коэффициенту восполнения» 1,3.Уход за саженцами в первые два-три года — ключевой этап при озеленении. Это помогает прижиться максимальному количеству деревьев в условиях степного климата Ростова.Дмитрий Никонов перечислил основные породы деревьев в парке Революции. В список вошли российский и китайский тополя (без пуха), разные виды клена, липа, катальпа, церцис (узнаваем по необычным розово-фиолетовым листьям), а также ели и сосны.Парк постепенно увеличивает количество высаживаемых кустарников, которые цветут и радуют глаз каждый год. В планах — максимально продлить сезон цветения разными растениями.Чтобы поддерживать зеленый ландшафт парка и сохранять для посетителей безопасное рекреационное пространство, проводят санитарные вырубки. Сухие стволы продолжают представлять угрозу из-за ломкости и веса.Меньше всего в реалиях донского климата живут акация и клен. Их срубают больше других. Также часто заменяют гледичию (дерево с семянными стручками и колючками).Согласно результатам санитарной проверки, в северо-восточной части парка в 2026 году срубят около 100 больных растений. В 2027-м под снос пойдет еще примерно 360. Связано это с защитой посетителей от возможных аварий, а остальных насаждений — от инфекций и вредителей.Как подчеркнул Дмитрий Никонов, беспокойство местных жителей и экологических активистов в парке понимают. Многие привыкли к деревьям и с болью смотрят на вырубку. Однако обновление озеленения остается неизбежным из-за старения деревьев. Жизнь парка — это выживание и выращивание новых деревьев на месте тех, что отжили свое.