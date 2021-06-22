Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области от коронавируса скончались 11 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались 11 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались ещё 11 человек. Об этом рассказали на сайте правительства области 24 июня.

Коронавирус продолжает поражать жителей донского региона. За сутки с 23 по 24 июня с опасной болезнью не смогли справиться семь женщин в возрасте от 58 до 96 лет и четверо мужчин от 31 года до 83 лет. Специалисты подчёркивают, что все скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Под угрозой смерти находятся 1 209 человек. К ИВЛ подключены 154 пациента. Из них 10 дончан - в тяжёлом состоянии и дышать могут только с помощью специальной трубки.

Всего за весь период пандемии в Ростовской области заболели уже больше 98 тысяч человек. В то же время победить ковид получилось у 89 758 дончан. Скончались от вируса 4 636 инфицированных.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.