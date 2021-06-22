В Ростовской области от коронавируса скончались 11 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались ещё 11 человек. Об этом рассказали на сайте правительства области 24 июня.Коронавирус продолжает поражать жителей донского региона. За сутки с 23 по 24 июня с опасной болезнью не смогли справиться семь женщин в возрасте от 58 до 96 лет и четверо мужчин от 31 года до 83 лет. Специалисты подчёркивают, что все скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Под угрозой смерти находятся 1 209 человек. К ИВЛ подключены 154 пациента. Из них 10 дончан - в тяжёлом состоянии и дышать могут только с помощью специальной трубки.Всего за весь период пандемии в Ростовской области заболели уже больше 98 тысяч человек. В то же время победить ковид получилось у 89 758 дончан. Скончались от вируса 4 636 инфицированных.