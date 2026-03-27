В Ростовской области подросток получил пулю в живот из винтовки

В Ростовской области в отношении жителя Боковского района возбудили уголовное дело. Его подозревают по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

По данным следствия, 25 марта мужчина находился во дворе своего дома в станице Каргинской. Он встретил двух незнакомцев и решил, что они бросались камнями в крышу его гаража. Мужчина взял винтовку и выстрелил в живот 15-летнему подростку.

Как рассказали в СУ СК по региону, фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Если вину докажут, ему грозит 10 лет лишения свободы.
Фото: СУ СК по Ростовской области.
