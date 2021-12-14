За сутки на Дону число выздоровевших от COVID-19 перевалило за тысячу

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В Ростовской области за сутки зарегистрировано 1 126 отрицательных ПЦР-тестов. Это значит, что больше тысячи человек могут не соблюдать самоизоляцию, их иммунная система справилась с коронавирусом. Об этом сообщает 16 декабря правительство Ростовской области.Всего с начала пандемии медикам удалось вылечить 161 225 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Сейчас стационарное лечение проходят 3 098 человек. Состояние 34 из них медики расценивают как тяжелое. Из-за сильного поражения легких их ввели в искусственную кому, подключив к аппаратам ИВЛ. Еще 275 пациентов могут самостоятельно двигаться и дышать. Однако из-за недостаточного уровня кислорода в их крови им необходимо использовать маски и мундштуки.Отметим, что с 20 декабря утратят силу некоторые противоковидные ограничения. Изменения в соответствующее постановление уже внес губернатор Ростовской области Василий Голубев. Послабления стали возможны в связи с улучшением эпидобстановки.