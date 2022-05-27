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За сутки в Ростовской области от COVID-19 вылечились 76 человек

За сутки в Ростовской области от COVID-19 вылечились 76 человек

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 76 человек. Они сдали повторные ПЦР-тесты, результаты оказались отрицательными.

Как сообщает правительство донского региона, в стационарах ковидных госпиталей продолжают лечение 274 пациента. Состояние пяти из них медики оценили как крайне тяжелое. Таких пациентов вводят в искусственную кому. Еще 22 человека могут передвигаться и дышать самостоятельно, но с помощью масок и мундштуков.

За весь период в Ростовской области выздоровели 364 338 человек.
Фото: РостовРу
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