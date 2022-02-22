За сутки от коронавируса вылечились 6,7 тысячи жителей Ростовской области

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В Ростовской области за минувшие сутки от коронавируса вылечились 6 785 человек. Результаты их ПЦР-тестов оказались отрицательными, а симптомы опасной инфекции полностью отступили. Об этом сообщают в региональном правительстве.В стационарах ковидных госпиталей сейчас продолжают бороться с болезнью 3 379 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 28 человек. Медики расценивают их состояние как крайне тяжелое. Таких пациентов вводят в медикаментозную кому, а жизнь их поддерживается высокоточной аппаратурой. Состояние еще 263 человек чуть лучше, они могут самостоятельно дышать, однако с помощью масок и мундштуков.За весь период в Ростовской области выздоровели 253 432 человека.