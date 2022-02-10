В Ростовской области за сутки от COVID-19 вылечились 1 168 человек

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В Ростовской области за минувшие сутки справиться с коронавирусом удалось 1 168 жителям. Они повторно прошли тестирование, результаты оказались отрицательными. Теперь они могут вернуться к нормальной жизни. Об этом сообщает правительство донского региона.Тем временем продолжает бороться с болезнью 3 301 человек с подтвержденным коронавирусом. Больные находятся в стационарах ковидных госпиталей. Состояние 25 инфицированных медики оценивают как крайне тяжелое. Их ввели в искусственную кому, все питательные смеси они получают через подведенную к трахее трубку. Еще 230 человек могут дышать самостоятельно, однако с помощью масок или мундштуков.Всего в Ростовской области число выздоровевших составило 195 633.