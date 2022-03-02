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За сутки в Ростовской области от COVID-19 скончались 24 мужчины

За сутки в Ростовской области от COVID-19 скончались 24 мужчины
В Ростовской области коронавирус унес жизни еще 24 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

За сутки по состоянию на 4 марта в регистре умерших - 24 мужчины возрастом от 39 до 93 лет. Все страдали хроническими заболеваниями. Среди них - ожирение, сахарный диабет, а также болезни сердечно-сосудистой и других систем. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 10 400 человек, в том числе дети.

С начала пандемии коронавирус выявили у 331 640 жителей Ростовской области, почти 90% из этого количества уже победили заболевание и активно вакцинируются. В донском регионе уже больше двух миллионов человек, которые сделали прививку.
Фото: yandex.ru
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