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За сутки в Ростовской области коронавирусом заразились 120 человек

За сутки в Ростовской области коронавирусом заразились 120 человек
Фото: rg.ru

В регистре Ростовской области число заболевших коронавирусной инфекции увеличилось на 120. Об этом сообщили в региональным правительстве.

По данным на 23 июля, за весь период пандемии на Дону коронавирусом заразились 11898 человек.

Как стало известно, лечение в стационарах на данный момент получают 747 пациентов. Из них 41 житель Дона находится в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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