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На Дону в тяжёлом состоянии находится 31 пациент с коронавирусом

На Дону в тяжёлом состоянии находится 31 пациент с коронавирусом
В Ростовской области 31 пациент с коронавирусом находится в тяжёлом состоянии. Больные подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Всего, по данным на 14 июня, лечение в стационарах проходят 779 человек. Коечный фонд, подготовленный для пациентов с коронавирусом, заполнен на 33,2%.

Напомним, за последние сутки диагноз «COVID-19» подтвердился у 167 жителей Ростовской области. Наибольшее число новых пациентов выявлено в Ростове.

На сегодняшний день в регионе - 7 481 заболевший. Скончались 67 человек.

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