На Дону в тяжёлом состоянии находится 31 пациент с коронавирусом

В Ростовской области 31 пациент с коронавирусом находится в тяжёлом состоянии. Больные подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.Всего, по данным на 14 июня, лечение в стационарах проходят 779 человек. Коечный фонд, подготовленный для пациентов с коронавирусом, заполнен на 33,2%.Напомним, за последние сутки диагноз «COVID-19» подтвердился у 167 жителей Ростовской области. Наибольшее число новых пациентов выявлено в Ростове.На сегодняшний день в регионе - 7 481 заболевший. Скончались 67 человек.