За сутки в Ростовской области коронавирус подхватил 201 человек

В Ростовской области еще 201 человек заразился коронавирусом. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 12 мая, большинство новых зараженных коронавирусом - люди от от 18 до 45 лет (33,8%). Чуть меньше заболевших, 29,8%, – дончане от 46 до 65 лет. Примерно 20% инфицированных – пенсионеры от 66 до 79 лет; еще 9,5% – пожилые люди старше 80 лет и 7% – дети.Всего за все время пандемии опасный вирус выявили у 90 522 человек. Из этого числа 4 149 пациентов скончались.