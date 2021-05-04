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За сутки в Ростовской области коронавирус подхватил 201 человек

За сутки в Ростовской области коронавирус подхватил 201 человек
В Ростовской области еще 201 человек заразился коронавирусом. Об этом сообщает правительство донского региона.

По данным на 12 мая, большинство новых зараженных коронавирусом - люди от от 18 до 45 лет (33,8%). Чуть меньше заболевших, 29,8%, – дончане от 46 до 65 лет. Примерно 20% инфицированных – пенсионеры от 66 до 79 лет; еще 9,5% – пожилые люди старше 80 лет и 7% – дети.

Всего за все время пандемии опасный вирус выявили у 90 522 человек. Из этого числа 4 149 пациентов скончались.

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