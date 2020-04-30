За сутки в Ростовской области число заболевших COVID-19 выросло до 1 514
Число заражённых коронавирусом в Ростовской области перевалило за полторы тысячи. За сутки прирост составил 80. В регионе, по данным на утро 7 мая, зафиксировано уже 1 514 инфицированных. Соответствующие данные опубликованы на официальном портале Стопкоронавирус.рф.
Среди заболевших COVID-19 есть, в том числе, медики. Многие сотрудники заразились от пациентов. Часть из них проходит лечение в своих же госпиталях. Большая часть всех случаев заражения контактные, немалую долю занимают и завезённые. Недавно Rostov.ru сообщал, что только в Заветинском районе с небольшим населением зафиксировано три очага заражения. Болезнь привезли люди из других регионов страны, приехавшие в гости к родственникам.
В России за сутки подтвердили 11 231 случай заболевания COVID-19, всего в стране — 177 160 инфицированных. Летальных исходов зарегистрировано 1 625.