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В Ростове-на-Дону коронавирус выявили еще у 70 человек

В Ростове-на-Дону коронавирус выявили еще у 70 человек
Коронавирус в Ростове-на-Дону выявили еще у 70 человек. Оперативные данные передает правительство донского региона.

По данным на 6 августа, в Ростовской области выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 70 человек заразились опасной инфекцией в Ростове-на-Дону. Общее количество заболевших составляет 13 723.

В целом по стране также растет количество инфицированных. В России за все время пандемии положительный диагноз получили 871 894 человека. Жертвами опасного вируса стали 14 606 россиян.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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