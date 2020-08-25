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Коронавирус за сутки выявили еще у 68 жителей Ростова

Коронавирус за сутки выявили еще у 68 жителей Ростова
Еще у 68 жителей Ростова-на-Дону выявили коронавирус. Об этом сообщает региональное правительство по данным за 27 августа.

За последние сутки в Ростовской области зафиксировали 128 новых случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 68 человек - ростовчане. Они заболели при контакте с зараженными либо привезли опасный вирус из других регионов.

Общее количество инфицированных за все время пандемии насчитывает 16 406 человек. Жертвами инфекции в регионе стали 332 человека.

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