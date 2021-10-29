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За сутки от коронавируса выздоровели почти 600 жителей Ростовской области

За сутки от коронавируса выздоровели почти 600 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирус побороли еще 599 человек. По данным на 1 ноября, опасную инфекцию с начала пандемии побороли 132 506 человек, сообщили в региональном правительстве.

В стационарах получают лечение 4 995 жителей региона. При этом состояние 52 врачи оценивают как тяжелое. Эти люди получают кислород с помощью специальных трубок, установленных в трахее. Чтобы такие пациенты не чувствовали боль или дискомфорт, их вводят в медикаментозную кому.

Еще 381 человек получает кислород через маски и мундштуки. Эти люди могут самостоятельно дышать и передвигаться, однако им необходимо наблюдение медиков. Как правило, в кислородной поддержке нуждаются пациенты с объемом поражения легких более 65%.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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