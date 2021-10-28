В Ростовской области коронавирус побороли еще 588 человек

В Ростовской области от COVID-19 выздоровели еще 588 жителей. По данным на 29 октября, с начала пандемии опасный вирус поборол 130 731 человек.В стационарах получают лечение 4 927 пациентов. Из них 442 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 41 врачи оценивают как тяжелое. Они не могут самостоятельно дышать. Их снабжают кислородом с помощью специальных трубок, которые устанавливают в трахеи. Чтобы пациенты не чувствовали боль или дискомфорт, их вводят в медикаментозную кому.Остальные (401 человек) получают кислород через маски и мундштуки. Они находятся в сознании и могут передвигаться.Увеличилось и количество заболевших. За последние сутки диагноз подтвердился у 620 жителей донского региона. С начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 154 828 человек.