Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области подозрения на коронавирус выявили еще у 229 человек

В Ростовской области подозрения на коронавирус выявили еще у 229 человек
Под медицинским наблюдением находятся более 19 тысяч жителей Ростовской области. Об этом 6 ноября сообщило региональное правительство.

Специалисты выявили подозрения на коронавирус у 19 166 человек. Лишь за минувшие сутки число дончан под наблюдением медиков увеличилось на 229 человек.

Всего за период пандемии врачи охватили 109,9 тысячи человек, из которых у 90,74 тысячи подозрения не подтвердились.

Количество зараженных также продолжает расти. За последние 24 часа в регионе опасную инфекцию подхватили 313 человек. Всего диагноз «коронавирус» медики поставили 32 491 человеку.

Увеличивается и число жертв: по состоянию на 6 октября от COVID-19 скончались 17 человек. За период пандемии новый вирус лишил жизни уже 911 дончан.

Теги: коронавирус на Дону COVID-19 в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.