В Ростовской области подозрения на коронавирус выявили еще у 229 человек

Под медицинским наблюдением находятся более 19 тысяч жителей Ростовской области. Об этом 6 ноября сообщило региональное правительство.Специалисты выявили подозрения на коронавирус у 19 166 человек. Лишь за минувшие сутки число дончан под наблюдением медиков увеличилось на 229 человек.Всего за период пандемии врачи охватили 109,9 тысячи человек, из которых у 90,74 тысячи подозрения не подтвердились.Количество зараженных также продолжает расти. За последние 24 часа в регионе опасную инфекцию подхватили 313 человек. Всего диагноз «коронавирус» медики поставили 32 491 человеку.Увеличивается и число жертв: по состоянию на 6 октября от COVID-19 скончались 17 человек. За период пандемии новый вирус лишил жизни уже 911 дончан.