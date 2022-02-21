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За сутки от COVID-19 скончались 18 пациентов ковидных госпиталей Ростовской области

За сутки от COVID-19 скончались 18 пациентов ковидных госпиталей Ростовской области
В Ростовской области коронавирус забрал жизни 18 человек за прошедшие сутки. По данным на 23 февраля, патологоанатомы зарегистрировали девять случаев летального исхода среди девяти женщин с COVID-19. Самой молодой из них было 50 лет, а самой пожилой - 84 года. Также скончались девять мужчин в возрасте от 45 до 87 лет.

Общее число умерших с начала пандемии достигло 10 272 человек, сообщили в региональном правительстве. Растет и число инфицированных. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 3 895 человек. По информации сайта стопкоронавирус.рф, 350 из них понадобилась госпитализация. Всего за период пандемии заболели 304 892 человека.

В связи с ухудшением эпидситуации на Дону в ближайшее время могут ввести дополнительные ограничения. В частности, усилят меры по соблюдению самоизоляции. Штрафами будут наказывать тех, кто нарушает режим пребывания дома и подвергает риску других. А на линии выйдет больше транспорта, чтобы избежать толкучки.
Фото: Алексей Бойко.
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