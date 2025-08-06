В Москве ростовчанин жестоко избил покупателя супермаркета

Фото: пресс-служба МВД России

В одном из столичных магазинов произошёл неприятный случай: приезжий из Ростовской области охранник серьёзно травмировал посетителя. Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации.По предварительным данным, 43-летний ростовчанин, работавший охранником в магазине на Уральской улице, поссорился с одним из покупателей. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Как сообщили в пресс-службе МВД, 53-летний потерпевший был госпитализирован с тяжёлыми травмами.После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться, покинув территорию Москвы. Однако, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Астраханской области.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. На период проведения расследования подозреваемый находится под стражей.