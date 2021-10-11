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За сутки скончались 26 пациентов ковидных госпиталей в Ростовской области

За сутки скончались 26 пациентов ковидных госпиталей в Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 26 человек. За сутки с 12 по 13 октября COVID-19 забрал жизни 13 женщин. Самой младшей из них было 54 года, а самой пожилой - 92. Также не стало и 13 мужчин в возрасте от 47 до 89 лет. В региональном правительстве уточнили, что все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, в числе которых - астма, сахарный диабет и онкология. Всего за период пандемии опасную болезнь не смогли побороть 7 177 жителей Ростовской области.

Инфицированных становится с каждым днем все больше. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 541 человека. Общее количество пациентов с COVID-19 достигло 145 380 человек. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 18 до 45 лет.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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