За сутки скончались 26 пациентов ковидных госпиталей в Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 26 человек. За сутки с 12 по 13 октября COVID-19 забрал жизни 13 женщин. Самой младшей из них было 54 года, а самой пожилой - 92. Также не стало и 13 мужчин в возрасте от 47 до 89 лет. В региональном правительстве уточнили, что все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, в числе которых - астма, сахарный диабет и онкология. Всего за период пандемии опасную болезнь не смогли побороть 7 177 жителей Ростовской области.Инфицированных становится с каждым днем все больше. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 541 человека. Общее количество пациентов с COVID-19 достигло 145 380 человек. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 18 до 45 лет.