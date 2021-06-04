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За сутки на Дону выздоровели от коронавируса почти 300 человек

За сутки на Дону выздоровели от коронавируса почти 300 человек


В Ростовской области с 7 по 8 июня от COVID-19 выздоровели 292 человека. Всего за период пандемии смогли побороть опасную инфекцию 86 535 жителей Дона.

Лечение на данный момент получают 947 человек. Из них 104 пациента подключены к искусственной вентиляции лёгких. Шесть находятся в тяжёлом состоянии.

В целом ситуация, в сравнении с февралём этого года, положительная. Тогда заболевали не меньше 250 человек в день, сейчас это число снизилось в среднем на 100 человек.

Более того, некоторые районы смогли почти полностью защититься от когда-то непобедимой инфекции. Например, в Родионово-Несветайском районе за последние две недели не выявили ни одного заболевшего COVID-19. И это при высоком уровне тестируемости.

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