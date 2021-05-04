На Дону от коронавируса выздоровели 189 человек за сутки
Вместе со спадом количества новых инфицированных в Ростовской области снизилось и ежедневное число выздоровевших от COVID-19. За сутки с 10 по 11 мая вирус побороли 189 человек, болевших коронавирусом. При этом накануне ежедневный прирост выздоровевших составляли не менее 200 дончан. Всего за период пандемии медики выписали 80 732 человек.
Стационарное лечение сейчас получают 1 611 жителей Ростовской области. Из них 189 находятся в тяжелом состоянии. Это на 17 больше, чем за предыдущие сутки. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За ними регулярно наблюдают врачи.
С начала пандемии COVID-19 подхватил 90 321 человек. Среди них 4 134 скончались от последствий болезни. Лишь за последние 24 часа инфекция забрала жизни четверых человек в возрасте от 65 до 96 лет. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.
Фото: РБК.