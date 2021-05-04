На Дону от коронавируса выздоровели 189 человек за сутки

Вместе со спадом количества новых инфицированных в Ростовской области снизилось и ежедневное число выздоровевших от COVID-19. За сутки с 10 по 11 мая вирус побороли 189 человек, болевших коронавирусом. При этом накануне ежедневный прирост выздоровевших составляли не менее 200 дончан. Всего за период пандемии медики выписали 80 732 человек.Стационарное лечение сейчас получают 1 611 жителей Ростовской области. Из них 189 находятся в тяжелом состоянии. Это на 17 больше, чем за предыдущие сутки. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За ними регулярно наблюдают врачи.С начала пандемии COVID-19 подхватил 90 321 человек. Среди них 4 134 скончались от последствий болезни. Лишь за последние 24 часа инфекция забрала жизни четверых человек в возрасте от 65 до 96 лет. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.