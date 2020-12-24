За сутки на Дону коронавирус выявили у 389 человек

В Ростовской области за сутки с 25 на 26 декабря зафиксировано 389 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 выявили у 49 707 человек.Почти половину новых инфицированных составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет – 155 дончан. Заболевшими также стали 117 граждан от 18 до 45 лет, 75 – от 66 до 79 лет. Инфекцию выявили у 20 человек старше 80 лет и 21 ребенка.Обстановка с распространением коронавируса остается нестабильной на Дону. Ежедневно положительные результаты тестов на COVID-19 получают свыше 300 человек. В связи с ухудшением эпидемической ситуации, власти региона ввели новые карантинные запреты. Досуговые и развлекательные организации не могут работать в новогодние праздники. Для зрителей открыты только кинотеатры, залы которых не разрешается заполнять более чем на 40%. Кроме того, в торговых центрах закрыты фудкорты.