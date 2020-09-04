За сутки на Дону коронавирус выявили у 10 детей

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться среди жителей Ростовской области разных возрастных категорий. Об актуальных данных сообщили в правительстве донского региона.За минувшие сутки опасный вирус подхватили 147 человек. Среди них больше всего людей в возрасте от 46 до 65 лет — 61 заразившийся. Инфекцию также выявили у дончан от 18 до 45 лет — 48 человек, от 66 до 79 лет — 18. Новыми заболевшими стали 10 жителей региона старше 80 лет и столько же детей.С начала пандемии в Ростовской области тесты на наличие COVID-19 показали положительные результаты у 18 083 человек. Жертвами коронавируса стали 378 пациентов.