На Дону большую часть инфицированных коронавирусом за сутки составляют люди от 45 лет

В донском регионе граждане от 45 до 65 лет составляют большую часть (44,7%) инфицированных коронавирусом за последние сутки. С 4 по 5 декабря COVID-19 выявили у 153 человек средней возрастной категории.За прошедшие 24 часа зафиксировано 342 случая заражения опасной инфекцией. Как сообщили в правительстве Ростовской области, 23,1% составляют люди от 18 до 45 лет (79 человек), 23,4% - от 66 до 79 лет (80 граждан), 4,1% - старше 80 лет (14 дончан) и 4,7% - дети (16).Всего с начала пандемии наличие коронавируса подтвердилось у 41 700 человек. Число умерших от COVID-19 достигло 1 453. За сутки жертвами вируса стали 24 заболевших.