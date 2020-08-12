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Среди новых инфицированных COVID-19 в Ростовской области выявили 13 детей

Среди новых инфицированных COVID-19 в Ростовской области выявили 13 детей
В Ростовской области среди новых инфицированных вирус COVID-19 выявили у 13 детей. О данных на 14 августа сообщили в правительстве донского региона.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 126 жителей Дона. Среди них 26,2% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38,9% - от 46 до 65 лет, 18,3% - от 66 до 79 лет. Граждан старше 80 лет - 6,3% из новых инфицированных, а детей - 18,3%.

Всего на территории донского региона положительные результаты тестов на опасный вирус получили 14 739 человек. Жертвами COVID-19 стали 278 пациентов, в том числе четверо умерших за последние сутки.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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