Две улицы Ростова перекроют на три месяца из-за ремонта водовода

В связи с проведением работ по ремонту водопроводных сетей движение автотранспорта на двух улицах Ростова-на-Дону будет временно ограничено. Информация об этом поступила от администрации города.Ограничения начнут действовать с 15 апреля и продлятся три месяца, до 31 июля 2026 года. В этот период автомобилисты не смогут проехать по площади Советов, а также по улице Врубовой на участке, расположенном от Ленина до Лагерной.Городские власти призывают водителей заблаговременно планировать свои поездки, учитывая предстоящие ограничения, чтобы избежать возможных затруднений в дорожном движении.