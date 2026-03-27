Родственники вновь ищут пропавшего без вести жителя Шахт с татуировкой-адресом на плече

В Ростовской области вновь ведутся поиски 39-летнего Михаила Паршина из города Шахты, который пропал без вести около суток назад. Особенностью данного случая является то, что мужчина глухонемой, страдает психическими расстройствами и имеет на правом плече татуировку с домашним адресом, служащую ориентиром в подобных ситуациях.К сожалению, случаи, когда Михаил уходит из дома, происходят не в первый раз, вызывая серьезное беспокойство у его родственников. Именно поэтому семья приняла решение нанести ему татуировку с домашним адресом, чтобы облегчить его поиск и помочь ему вернуться домой.Последний раз Михаил находился в розыске в декабре 2025 года. Тогда его нашли спустя три месяца в Рязани. Известно, что все это время он перемещался на электричках, просил милостыню и подрабатывал, помогая людям с тяжелыми сумками.В этот раз Михаил ушел из дома в ночь с 26 на 27 марта, когда все члены семьи спали. Предполагается, что в одетый в легкую одежду (шлепанцы, кофта и штаны военного образца) он мог отправиться на юг, в сторону Краснодарского края.Последний раз Михаила видели в Ростове-на-Дону 27 марта, где он занимался попрошайничеством. Родные уже выехали в областной центр в надежде как можно скорее разыскать мужчину.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Михаила Паршина, просят связаться с его семьей по телефону: 8 (906) 183-15-84.