В акватории Азовского моря и Таганрогского залива активно распространился моллюск скафарка

В акватории Азовского моря и Таганрогского залива зафиксировано активное распространение нового вида двустворчатого моллюска — скафарки, также известного как анадара. Этот вид-вселенец, предпочитающий жить в придонном грунте, привлек внимание ученых и пищевой промышленности.Резкое повышение солености моря, изменившее его биоресурсы, способствовало бурному размножению анадары. По прогнозам, к 2026 году планируется добыча около 3 тысяч тонн этого моллюска. Эксперты полагают, что анадара может составить конкуренцию мидиям и рапанам благодаря своим превосходным вкусовым качествам.Помимо гастрономической ценности, анадара обладает уникальной особенностью — наличием гемоглобина в крови. В сочетании с высоким содержанием железа и цинка, она является ценным сырьем для разработки функциональных продуктов, способствующих нормализации энергетического обмена и улучшению кислородного транспорта в организме.Стоит отметить, что анадара — не единственный "новосел" в регионе. В феврале этого года в Таганрогском заливе были зафиксированы еще три вида брюхоногих моллюсков: партенина различимая, эбала и ретуза изменчивая. Их появление, мигрировавшее из Азовского и Черного морей, требует дальнейшего изучения их роли в новой морской экосистеме.Таким образом, Азовское море и Таганрогский залив переживают значительные экологические изменения, которые открывают новые перспективы для пищевой промышленности, производства оздоровительных продуктов и научных изысканий.